飓风萝拉登陆路易斯安那 墨西哥湾沿岸�v咧等

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（法新社美国查理斯湖27日电） 飓风萝拉今天在美国南部路易斯安那州登陆，4级飓风的威力让当局发出「无法幸存」的暴潮警告，并对数以十万计的墨西哥湾沿岸地区居民发布疏散令。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center）说，「超级危险的」萝拉（Hurricane Laura）将给路易斯安那州（Louisiana）带来每小时240公里的强风和暴洪。

电视画面显示，美国国家飓风中心（National Hurricane Center）说飓风眼在当地时间凌晨1时登陆后不久，大雨袭击沿海城市查理斯湖（Lake Charles）。

美国国家飓风中心稍早表示，萝拉可能会对路易斯安那州与德州（Texas）沿岸地区掀起高达6公尺「无法幸存的暴风潮」，龙卷风还会在气象系统的南部边缘形成。

NHC说：「保护生命和财产准备工作应尽速完成。」

在26日到28日之间，墨西哥湾沿岸部分地区预估将出现13到26公分的降雨。

美国国家飓风中心说，暴潮可能沿部分墨西哥湾沿岸推进到64公里外的内陆地区，若高峰期间又遇上满潮，海水将比一般水位高出4.5到6公尺。

德州州长艾波特（Greg Abbott）说，飓风萝拉的威力是「前所未见」，并呼吁德州人「到安全的地方」。

他说：「财物可以再赚回来，生命丢了就回不来了。」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2020 AFP