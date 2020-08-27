香港英文媒体外籍编辑签证遭拒 港府加强箝制迹象

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（法新社香港27日电） 香港英文网路媒体「香港自由新闻」（Hong Kong Free Press）今天表示，旗下一名爱尔兰新闻人员的签证遭到当局拒发。新闻组织形容说，这是政府加强箝制媒体的另一迹象。

香港长期以来一直是重要全球媒体中心，但近来专制的中国当局扩大控制香港，其作为媒体避风港的名声如江河日下。

随着美中关系益趋紧张，记者也成为锁定目标，两国彼此驱逐记者或对人数设限，例如香港7月就拒绝「纽约时报」一名澳洲资深记者的签证。

2018年，「金融时报」也曾发生类似事件，一名资深编辑与香港独立派会谈后，申请签证续期遭拒。

但如今的最新案例却涉及一家非美国媒体，发生在香港本地的新闻机构身上。

「香港自由新闻」表示，经过近6个月等待后，香港入境事务处在「未做任何官方解释」情况下，拒绝麦固仑（Aaron McNicholas）的签证。

麦固仑先前在彭博（Bloomberg）工作。

「香港自由新闻」总编辑葛伦迪（Tom Grundy）发布声明说：「我们是地方新闻媒体，而可能成为我们编辑的是一位来自爱尔兰的新闻人员，所以这不是受到美中贸易纷争影响的报复措施。」

「我们似乎是因为报导中立、基于事实，而在新国安法的氛围下遭到锁定。」

香港入境事务处并未回覆媒体询问，通常他们也不会评论签证为何被拒。

香港去年发生长达数月的大型民主抗争之后，北京6月底做出回应，通过范围广泛的港区国安法。

本月稍早，警方援引港区国安法逮捕香港「苹果日报」创办人黎智英，并以涉嫌「勾结外国势力」为由展开调查，还大举搜查香港苹果日报办公室。

港区国安法条文之一，就是要加强监督外国媒体。

在中国大陆，外国记者签证被拒、遭当局骚扰或被迫离境事件时有所闻，但拜商业环境与公民自由所赐，香港数十年来都是国际媒体的区域神经中枢。

「纽约时报」、「美国有线电视新闻网」（CNN）、「彭博」、「华尔街日报」、CNBC、「金融时报」（）与法新社等等，都是在香港有重要据点的国际媒体。

但纽时今年7月表示，因担心港区国安法，加上多名人员在取得签证方面难度突然增加，将把1/3的驻港人员迁到韩国。

香港外国记者会（The Foreign Correspondents' Club）也说，多家媒体面临「高度不寻常」的签证发放延误，当局尚未提出解释。

其实早在港区国安法伸出黑手之前，香港的新闻自由排名已经一年不如一年，2009年，香港新闻自由被「无国界记者组织」（Reporters Without Borders）排名为全球48，今年更落到80名。

「无国界记者组织」东亚办事处执行长艾玮昂（Cedric Alviani）表示，「香港自新闻由」签证遭拒事件，是港区国安法制定后，「近来新闻自由加速低落的另一个迹象」。

© 2020 AFP