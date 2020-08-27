4级飓风萝拉将袭德州路州 美警告将掀暴潮与龙卷风

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（法新社美国查理斯湖26日电） 飓风萝拉增强为4级飓风，今天朝美国南部路易斯安那州与德州迅速前进，国家飓风中心警告萝拉将掀起「让人存活不了」的暴潮，当局对数以十万计的墨湾沿岸居民发布疏散令。

总部设在迈阿密的美国国家飓风中心（National Hurricane Center）说，飓风萝拉（Hurricane Laura）风速每小时230公里，预计将在今晚或明天凌晨在墨西哥湾沿岸地区登陆。

萝拉是「超级危险」的4级飓风，依沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）强度为第2高，美国国家飓风中心说，萝拉可能会对路州与德州沿岸地区掀起最高6公尺的暴潮与狂风，还会引发暴洪并可能掀起龙卷风。

美国国家飓风中心说，萝拉将掀起「让人存活不了的暴潮，引发破坏性大浪，将对德州海缘州立公园（Sea Rim State Park）到路易斯安那州因特拉科斯特尔城（Intracoastal City）之间沿岸地区造成严重损害」。

暴潮将侵袭墨西哥湾沿岸深达64公里的内陆地区，若高峰期间又遇上满潮，海水将比一般水位高出4.5到6 公尺。

德州州长艾波特（Greg Abbott）说：「飓风萝拉的威力为前所未见，德州人现在必须采取行动，疏散到安全的地方并保护自己。」

艾波特说：「从这场风暴的各种条件看来，没有人存活得了，我敦促东南部的德州人趁着还可以逃命的最后几个小时，赶快疏散。」

他说：「财产可以赔偿，但你的生命不行。」

总统川普呼吁萝拉路径上的民众，「听从当地官员的指示」。他在推特写道：「萝拉是非常危险且快速增强的飓风。我领导的联邦政府依然全力与州和地方紧急事务管理官员密切交涉中。」（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2020 AFP