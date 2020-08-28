亚洲主要股市多收高 Fed暗示维持低利率政策

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（法新社香港28日电） 由于投资人预期，美国利率停留在超低水准的时间将尽可能久，促使亚洲主要股市今天收盘多数上涨。但日本首相安倍晋三传出将因健康理由请辞，日本股市今天应声收黑。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）昨天表示，央行可能不急于拉低通货膨胀率，甚至会容忍超过央行的2%目标。

他说，联准会将改采平均通膨目标政策，纳入物价涨幅疲软时期因素，且新架构将维持「一段时间」。这暗示美国借贷成本低廉时代在可预见的将来仍将维持。

鲍尔还表示，由于联准会为达成低失业率采取的政策未能刺激通膨升温，因此央行目前将朝向「就业极大化」目标努力，准备好动用「所有各方面工具来支持经济」。

尽管联准会最新行动符合外界普遍预期，美国股市投资人仍报以正面回应。道琼指数昨天收涨，距离收复今年所有跌幅近在咫尺；标普500指数则连续第5个交易日收在历史新高。

摩根资产管理公司（JPMorgan Asset Management）分析师许长泰指出：「在近期缺乏新的乐观经济消息之下，（联准会）这份声明应该会鼓舞投资人信心。」

上海股市今天收盘劲扬1.6%，香港股市收高0.6%，新加坡股市收涨0.8%，首尔股市收高0.4%，威灵顿和孟买股市也收红。

由于媒体事前报导，日本在位最久首相安倍晋三因健康问题准备辞职，东京股市今天收盘下滑1.4%。安倍也在盘后召开记者会宣布，因旧疾溃疡性大肠炎复发决定请辞首相。

雪梨股市今天收低0.9%，台北股市收跌0.5%，吉隆坡、曼谷和马尼拉股市也全数收黑。

© 2020 AFP