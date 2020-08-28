塑胶垃圾回收遭倾倒焚烧 不肖业者钻漏洞牟暴利

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（法新社伦敦27日电） 国际刑警组织今天公布报告，塑胶废弃物激增情况势不可挡，而犯罪集团正从中获利。这些废弃物由富裕国家输往亚洲，原本应该回收，却遭焚烧和任意倾倒，反而污染环境。

国际刑警组织（Interpol）指出，塑胶消耗量过去10年暴增，光是2018年就制造出3.6亿公吨的废弃物，主要来自较为富裕的国家。

一般认为，每年至少有800公吨的塑胶最终流入大海。

部分国家已制定回收目标，欧洲回收率提高到30%以上，国际刑警组织报告指出，此举反而对有利可图的废旧塑料市场具有推波助澜作用，预计到了2022年这个市场总值将高达503亿6000万美元。

但国际刑警组织表示，此举也引来不肖业者从难以监管的回收产业中获利，还说查出这些业者如何钻法规漏洞，有「迫切」必要性。

总部位于法国的跨国打击犯罪组织国际刑警组织表示，有组织的犯罪集团利用合法污染管理业者作为幌子，实际上从事非法勾当，这些废弃物犯罪造成了环境破坏，甚至谋杀等行为。

国际刑警组织环境合规暨执法委员会顾问委员会（Environmental Compliance and Enforcement Committee Advisory Board）负责人麦唐纳（Calum MacDonald）透过声明表示：「全球塑胶污染是地球今日最无所不在的环境威胁，正确地加以规范和管理，对全球环境安全来说至关重要。」

这份由40个国家提供资料所撰写的报告指出，许多回收目标无法验证成功与否，主因在于无法看到废弃物是否确实回收。

这种情况在没有能力处理自己国内废弃物，且难以执行规管的国家特别值得关注。

国际刑警组织表示，废弃物几个主要目的地国家通报废弃物不当处理的比例相当高，如印度高达87%，印尼83%，马来西亚则为57%。

报告指出：「这些数字显示，出口国可能替他们的塑胶废弃物造假高回收率，实际上这些运往海外的塑胶被如何处置，仍有高度不确定性。」

中国2018年初对废弃物进口加强限制后，近2年来，主要来自欧洲、北美等地家庭与超市的废弃物，遭非法运送至南亚和东南亚国家的运量已激增。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP