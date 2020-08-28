巴威台风登北韩 金正恩：灾损有限

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（法新社首尔28日电） 巴威台风（Typhoon Bavi）也在北韩造成灾情，吹倒了首都的路树。不过北韩中央通信社（KCNA）今天报导，领导人金正恩宣称，北韩「幸运」地只蒙受有限灾损。

一度被列为强台等级的巴威台风，本周直逼朝鲜半岛，当接近北韩的时候引起严重酿灾的忧虑。

平壤路树遭强风连根拔起，被金正恩当做政绩样板的「未来科学家大街」（Mirae Scientists' Street）路树也未幸免。

官方媒体影像显示，南部沙里院市（Sariwon）一栋建筑物的部分外墙遭吹毁。

不过北韩中央通信社（KCNA）并未报导有任何死伤，而金正恩在视察平壤西南方农耕地区时，乐观评估台风损害。

中央通信社引述金正恩的话说，灾损情形「小于预期」； 并说，他原本「非常担心」，结果「是幸运的」。

「劳动新闻」（Rodong Sinmun）今天刊登的照片显示，金正恩手拿玉米棒，和官员讨论情况。

巴威台风26日晚间到27日侵袭北韩，官媒近乎是直播台风路线和威力，有时会在例行节目上插播天气预报和警讯，并播放数小时内拍摄的画面。

这在北韩极为不寻常，彻夜播报可能也是前所未有，通常北韩的广电播放作业会在午夜前结束。

由于北韩基础设施陈旧，天灾带来的冲击往往比对南韩更甚。 （译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2020 AFP