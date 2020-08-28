应政府5G安全要求 法电信商逐步拆华为天线

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（法新社巴黎27日电） 法国布依格电信（Bouygues Telecom）今天表示，将遵照政府针对5G安全的要求，于2028年前拆除在「人口高度稠密地区」的3000座中国华为公司所制天线。

布依格电信总裁鲁塞（Olivier Rousset）在电话会议中说，「到2028年，我们在人口高度密集地区将不再会有华为的天线」，这表示全法大约2万1500座天线中，将有3000座拆除。

毕博管理谘询公司（Bearing Point）电信专家佘瓦里耶（Sylvain Chevallier）说：「政府决定务实处理」这个问题，「让电信商有时间能够调整」。

「但最终的结果显而易见，法国的5G网路将不再有华为的设备。」

此举乃因美国对各盟邦施加压力，必须在最新的网路基础设施中排除华为。华为是世界第2大手机制造商，也是5G设备的领导品牌。

美国指称，华为等中国公司都是当局的情报侦搜工具，但中国否认此说。

布依格电信并未在巴黎使用华为天线，如今也不得在史特拉斯堡（Strasbourg）、布勒斯特（Brest）、土鲁斯（Toulouse）和勒恩（Rennes）使用华为的设备，因为这些城市是战略性军事设施或网路安全设施的所在地。

布依格电信在其他4个未透露的城市得以继续使用华为5G天线直到2023年，在另外9个城市则得以用到2025年。至于在其他人口密集区，暂定使用期限截至2028年。（译者：李晋纬/核稿：张佑之）

© 2020 AFP