拜登批川普激化社会动乱、未能保护人民

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（法新社华盛顿27日电） 美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）今天对总统川普发动攻击，指称川普正在激化因警方暴虐和种族不公引发的动乱，还说川普未能保护美国人民。

29岁非裔美籍男子布雷克（Jacob Blake Jr）23日在威斯康辛州基诺沙（Kenosha）遭警方从背后近距离连开数枪，再度掀起美国社会动荡。拜登透过声明表示，川普「连承认美国存有种族不公的问题都拒绝」。

这起枪击案引燃全国怒火，基诺沙连续3晚暴力频传，25日晚间2名抗议民众遭人开枪击毙，加剧紧张情势。

一名17岁白人少年已因涉嫌谋杀被捕，川普宣布将派联邦部队前往基诺沙以「恢复法治和秩序」。

副总统彭斯（Mike Pence）昨天警告观看共和党全国代表大会的民众，称他们「在拜登治理下的美国不会安全」。

拜登予以反击，表示过去在他的看守下并没有发生这种致命暴力事件，未来在他的总统任内也不会发生。

拜登表示，「我们现在见证的这场暴力事件是发生在唐纳．川普任内，并非在我任内」，还说至今尚未对布雷克枪击案公开发表谈话的川普，对这场危机视若无睹。

拜登说：「（川普）没有想要平息怒火，反而火上加油。在他眼中，暴力并非问题，而是政治策略，暴力愈泛滥，对他愈好。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP