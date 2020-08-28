挨批防疫失当 WHO考虑修订国际卫生条例

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（法新社日内瓦27日电） 世界卫生组织（WHO）先前因针对新型冠状病毒疫情宣告国际紧急卫生事件的时间点而饱受批评。世卫组织今天表示，将成立委员会，考虑修订宣告国际卫生紧急事件的规范。

世卫组织于今年1月30日宣告最早于中国武汉发现的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情构成「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC），当时这种病毒在中国以外造成将近100人感染，在中国境外也尚未有人病故。

由世卫组织管理的国际卫生条例（IHR）专门规范公卫紧急事件的准备及因应工作，在现行规范下，不管是在全球或区域层级，都以完整的「国际关注公共卫生紧急事件」警戒程度最高，其下并无较低、中级的警戒规范。

世卫组织在处理2019冠状病毒疾病疫情上，面临许多因应不当、反应过慢的批评，尤其来自美国政府。

世卫组织专家曾于1月22日、23日开会讨论，但当时并未决定宣告完整「国际关注公共卫生紧急事件」的高度警戒，而是过了一周才做出决定。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在视讯记者会中表示，新型冠状病毒疾病疫情对一些国家、对国际卫生条例来说，都是一次严格考验。

他说，世卫组织将针对国际卫生条例成立检讨委员会，看是否需要修订。

他还说，即使在新型冠状病毒疾病疫情之前，诸如非洲刚果民主共和国东部发生的伊波拉病毒（Ebola）疾病疫情等紧急公卫事件，也暴露出国际卫生条例的不足之处。

谭德塞表示，类似事件显示，国际卫生条例有些要素可能需要检讨，包括警示机制的两阶段性质。已有好几个国家呼吁采取更细分的制度，例如分成3个警戒层级，或分区警示。

他希望检讨委员会于今年11月向世界卫生大会（WHA）提出进度报告，并于明年5月召开大会时提出完整报告。

© 2020 AFP