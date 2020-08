是否制裁白俄罗斯总统 欧盟意见分歧

广告 继续浏览后续

(法新社柏林28日电) 已执政26年的白俄罗斯总统鲁卡申柯在被指舞弊的大选中获得压倒性胜利,引爆示威潮。欧盟国家对于是否要因鲁卡申柯镇压抗争的作法而将其列入制裁对象,意见分歧。

法新社今天报导,针对涉及白俄罗斯选举舞弊和暴力镇压反对派抗议的人物,欧盟国家正研拟一份名单,以实施冻结资产和入境禁令。官员指出,这份名单可能包括大约20名制裁对象,但白俄罗斯邻国立陶宛等国则主张增加制裁人数。

由于须经法律查核,最终制裁名单还需要一段时间才会正式通过并公布,不过正在德国柏林召开的欧盟会员国外长会议对将鲁卡申柯(Alexander Lukashenko)纳入制裁名单是否有助益,看法分歧。

立陶宛外长林克维丘斯(Linas Linkevicius)在柏林告诉记者,「我认为应将他列入名单」;并说,欧盟必须「加速行动…目前的情况前所未见,令人无法忍受」。

捷克外交部长派提塞克(Tomas Petricek)虽同意鲁卡申柯应被制裁,但认为应先保留,「一旦我们发现白俄罗斯情势并无正面发展」,稍后再采取这项作法。

至于卢森堡外长艾索柏恩(Jean Asselborn)则警告,不可制裁鲁卡申柯,以免使透过欧洲安全暨合作组织(Organization for Security and Co-operation in Europe)促成谈判的行动遭遇阻碍。

派提塞克表示,欧盟各国外长要求欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔(Josep Borrell)在9月24日下次外长会议前,拟妥制裁名单。

白俄罗斯8月9日举行总统大选后,鲁卡申柯声称赢得8成选票、连任成功。然而民众不相信选举结果,直指鲁卡申柯涉及舞弊,自此爆发大规模抗议。

路透社今天引述白俄罗斯通讯社(BELTA)报导,鲁卡申柯扬言,一日欧盟实施制裁,他将切断取道白俄罗斯的通路,并抵制立陶宛各港口。(译者:侯姿莹/核稿:张佑之)

