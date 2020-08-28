梅西盼离队 穆勒笑称拜仁慕尼黑没钱签

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（法新社柏林27日电） 足球巨星梅西宣布要离开巴塞隆纳，拜仁慕尼黑前锋穆勒今天打趣说，即便如此，球队也没有足够的钱能签下他。

在一个于慕尼黑举办的行销活动上，当穆勒（Thomas Mueller）被问到有关拜仁慕尼黑（Bayern Munich）签下梅西（Lionel Messi）的可能性时，他开玩笑地说：「过去几个月，我跟财务总监谈了一、两次，而我不认为我们能做些什么。」

根据报导，梅西的年薪5000万欧元（约新台币17.61亿元）起跳，是包括李万度斯基（Robert Lewandowski）、诺伊尔（Manuel Neuer）和穆勒在内的拜仁慕尼黑最高薪球员近3倍。

穆勒承认，他从未想过梅西在高挂球鞋退休前会离开巴塞隆纳（Barcelona），但他明白为什么阿根廷巨星梅西可能离开巴塞隆纳的消息会引来那么多的关注。

穆勒说：「事实上是有些改变正在发生，这对足球世界来说可能会很有趣。」

他补充说：「除了巴塞隆纳的球迷，我能够理解他们（的感受）外，没有任何人可以用批判的眼光来看待（梅西）这次的离队。人们应该要好奇的是，这将会开创什么新局面。」

拜仁慕尼黑主席鲁曼尼格（Karl-Heinz Rummenigge）告诉义大利的体育日报Tuttosport，称拜仁慕尼黑「无法请这种（高）水准的球员」。

他说：「这不是我们（球队）政策或（球队）哲学的一部分。」

截至目前，前巴塞隆纳总教练瓜迪欧拉（Pep Guardiola）执教的曼城（Manchester City）、巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain）、国际米兰（Inter Milan）被认为最有机会抢下6届金球奖（Ballon d'Or）得主梅西的几支球队。

© 2020 AFP