港警执行国安法溯及既往 追究批评者过去言行

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（法新社香港28日综合外电报导）法新社报导，香港「港区国安法」不溯及既往，但港警正依据政府批评者以往的言行，包括他们的社群媒体贴文，来加强在国安法之下的调查行动。

北京于今年6月对香港实行「港区国安法」，中国形容此法为悬在民主派反对人士头上的「剑」，当局承诺此法不溯及既往。

但迄今20多起逮捕的详情显示，民主派人士在「港区国安法」颁布前的政治演说及网路贴文，已成为当局调查的重要部分，港警藉此取得搜查令并进行突击检查和逮捕。

一名参与国安调查的律师匿名告诉法新社，「他们追溯你的历史，并且从中寻找相关性」；并说，警方有权将过去行为当做「背景资讯」，以作为调查和未来审判的依据。

社群网站上的旧贴文也成为警方注意焦点。19岁香港学运人士钟翰林与其他3人于7月29日遭逮捕，被控煽动分裂国家罪。

钟翰林是支持港独团体「学生动源」前成员，在「港区国安法」实行之前，这个团体就已解散在香港的分会。

港警指出，名为「创制独立党」的海外团体曾在脸书贴文，鼓吹建立「香港共和国」，当时「港区国安法」已颁行，其后钟翰林等人被捕。

钟翰林否认他与这则贴文有关。他表示，港警在拘留他40小时期间所出示的证据，多半都是他过去在社群媒体上的言论。

钟翰林告诉法新社：「这些贴文都是在法律生效前发布，最旧一则贴文是在2016年张贴。」（译者：陈正健/核稿：张佑之）

© 2020 AFP