白俄选后动荡 蒲亭矢言会军事支持白俄总统

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（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天矢言会军事支持白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko），呼吁应和平解决白俄总统大选后引发的动荡和示威。

在8月9日的总统大选后，鲁卡申柯声称赢得8成选票、连任成功。然而民众不相信选举结果，直指鲁卡申柯涉及舞弊，自此爆发大规模抗议。

虽然这位65岁的白俄强人选前和蒲亭关系恶化，但蒲亭今天承诺军事支持白俄，并表示倘若情势持续恶化，俄国已组建好的执法储备队将部署到白俄。

蒲亭说：「除非情势开始失控，否则不会派上用场。除非极端分子…开始对车辆、民宅与银行纵火，开始占据政府行政大楼等。」但蒲亭也承认白俄有些问题，「否则民众不会走上街头」。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示，白俄是个「主权独立国家」，俄国应避免涉入危机；波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）也表示，俄国介入将违反国际法，白俄应该由他们的人民自由决定命运」。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP