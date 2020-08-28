美国防长访帛琉 指责中国破坏太平洋区域稳定

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（法新社帛琉科罗28日电） 美国国防部长艾斯培今天访问太平洋岛国帛琉时，指控中国在太平洋地区?破坏稳定」。帛琉总统雷蒙杰索也表示，中国在太平洋地区积极扩张势力。

艾斯培（Mark Esper）来到小国帛琉展开3小时旋风访问，此行展现华府试图反制北京在人口稀少但战略上重要的太平洋岛国间扩大影响力。

艾斯培表示，美国和帛琉都抱持追求自由的共同价值；而在自由之下，「所有国家都遵守和平和共荣的规范与准则」。

艾斯培说：「这在今日格外重要。由于中国不断在区域采取破坏稳定的行动，我们持续与盟邦和伙伴合作，以保护这套国际秩序免于中国威胁。」

北京近年在太平洋地区成功扩展势力，去年说服索罗门群岛（Solomon Islands）和吉里巴斯（Kiribati）和台湾断交、与中国建交，使得台湾在太平洋地区只剩4个邦交国，在全球则仅余15个邦交国。

位在菲律宾东方约1500公里处、人口仅2万2000的帛琉，虽面临中国施压要求与台湾断交，但在总统雷蒙杰索（Tommy Remengesau）领导下，帛琉持续与台湾和美国保持密切关系。

雷蒙杰索今天对记者表示，他理解为什么中国争取到一些岛国的支持。「他们提供借贷资金，并把钱投入许多太平洋岛国的经济，这不是秘密。」

艾斯培透露，他与雷蒙杰索还讨论到有必要尊重「各国主权，不分国家大小」。雷蒙杰索则说，他乐见美国在印太地区扩大驻军。

帛琉虽是独立国家，但并无军队，而是与华府签订协议，由美国负责帛琉国防。美国计划在帛琉建立一座军事雷达设施，但因爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，帛琉为防疫，使得雷达兴建工程暂停。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP