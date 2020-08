美警朝非裔背后开枪 示威者涌向华府

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿28日电) 美国白人警察射击非裔男子布雷克(Jacob Blake)事件,再度激起对于警察暴行的愤怒,并引发体育界抵制,反种族主义示威者计画今天涌上美国首都华府街头游行。

美国民权斗士马丁.路德.金恩(Martin Luther King Jr.)1963年8月28日在华府发表名为「我有一个梦」(I have a dream)的历史性演说。华府街头今天可望有数万名示威者发起游行,以记念这项演说发表57周年。

华府市区昨晚有数百名示威者聚集,抗议美国总统川普获共和党提名竞选连任。目前工人已用三夹板覆盖商店橱窗,还有大批警察封锁街道。

这次示威名为「把你压住我们颈部的膝盖移开」(Get your knee off our necks),指涉的是美国非裔男子佛洛伊德(George Floyd)5月在明尼苏达州阿波利斯市(Minneapolis)遭一名白人警察压颈致死案,结果引起美国数十年来最全面的社会动乱。

正当佛洛伊德之死掀起的示威渐趋平息之际,美国民众的怒火在23日重新燃起。布雷克当天在威斯康辛州基诺沙市(Kenosha)遭警方在背部连开多枪。

根据布雷克的律师,他存活下来且住院治疗,但可能永远无法再行走。

