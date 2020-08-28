美警朝非裔背后开枪 示威者涌向华府

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（法新社华盛顿28日电） 美国白人警察射击非裔男子布雷克（Jacob Blake）事件，再度激起对于警察暴行的愤怒，并引发体育界抵制，反种族主义示威者计画今天涌上美国首都华府街头游行。

美国民权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）1963年8月28日在华府发表名为「我有一个梦」（I have a dream）的历史性演说。华府街头今天可望有数万名示威者发起游行，以记念这项演说发表57周年。

华府市区昨晚有数百名示威者聚集，抗议美国总统川普获共和党提名竞选连任。目前工人已用三夹板覆盖商店橱窗，还有大批警察封锁街道。

这次示威名为「把你压住我们颈部的膝盖移开」(Get your knee off our necks），指涉的是美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼苏达州阿波利斯市（Minneapolis）遭一名白人警察压颈致死案，结果引起美国数十年来最全面的社会动乱。

正当佛洛伊德之死掀起的示威渐趋平息之际，美国民众的怒火在23日重新燃起。布雷克当天在威斯康辛州基诺沙市（Kenosha）遭警方在背部连开多枪。

根据布雷克的律师，他存活下来且住院治疗，但可能永远无法再行走。

© 2020 AFP