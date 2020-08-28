让基督城枪案凶手回澳洲服刑 坎培拉态度开放

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（法新社雪梨28日电） 纽西兰法院判处基督城清真寺枪案的凶手终身监禁后，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天表示，坎培拉当局对于把这名生于澳洲的凶手送回澳洲服刑，抱持开放态度。

白人至上主义者塔伦（Brenton Tarrant）去年攻击基督城（Christchurch）2座清真寺，造成51名穆斯林朝拜者死亡，昨天被判终身监禁，不得假释。

就在判决宣布后，纽西兰副总理皮特斯（Winston Peters）表示，29岁的塔伦应移交澳洲监狱服刑。

皮特斯说：「伊斯兰群体及全纽西兰已经承受很多了，不须再支付监狱钜额花费，让他安全待在我们的监狱里。」

澳洲总理莫里森表示，他并没有收到移交塔伦的要求，但已准备好与纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）讨论相关可能性。

莫里森告诉第7频道电视台（Seven News）：「不论他是要监禁在澳洲或纽西兰，看，我们对那个议题是很开放的。」

「这些决定显然影响很大。纽西兰总理和我会讨论这些问题。」

莫里森表示，要决定塔伦的未来，生还者及丧亲家庭的期望是最重要的。

他说：「我们最关心的是那些受影响家庭的看法，我们想要为他们做对的事。」

塔伦曾在澳洲新南威尔斯州（New South Wales）格拉夫顿镇（Grafton）担任健身教练，2017年搬到纽西兰，很快便开始计划攻击穆斯林团体。

© 2020 AFP