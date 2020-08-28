MLB球员罢赛反歧视 7场比赛延期

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（法新社纽约27日电） 近日发生在美国威斯康辛州，非裔人士遭警察从背后枪击的事件让运动员群起罢赛，美国职棒大联盟MLB今天有7场比赛因此延期。

MLB纽约大都会原定今天在主场迎战迈阿密马林鱼，全队在史密斯（Dominic Smith）和韩密尔顿（Billy Hamilton）带领下，没有热身就上到球场。

两队离开休息区并脱帽默哀42秒，纪念MLB史上第一位非裔球员杰基罗宾逊（Jackie Robinson），随后离开球场。今年的杰基罗宾逊日（Jackie Robinson Day）因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延到今天。

当球员回到休息区时，一件「黑人的命也是命」（Black Live Matters）T恤被放置在大都会主场花旗球场（Citi Field）的本垒板上。

不久后，一段影片流传开来，大都会总经理范维格南（Brodie Van Wagenen）在影片中批评MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred），称他在球员对社会不公运动采取行动时还「搞不清楚状况」。

路透社报导，范维格南的批评源于曼佛瑞德希望大都会今天能罢工1小时，然后让大都会与马林鱼的比赛能够照常进行。

影片曝光没多久后，曼佛瑞德否认企图「以任何方式阻止球员以不出赛来表达自己的想法，我也没有向任何球团人员或球员，提出以任何其他形式来抗议的建议」。

几乎是在同时，范维格南在声明中表示，罢工1小时是大都会营运长威尔彭（Jeff Wilpon）的主意，他说：「我不该莫名把气发泄在MLB主席身上。」

除了大都会和马林鱼之战，还有奥克兰运动家客场挑战德州游骑兵、明尼苏达双城作客底特律老虎、费城费城人客场对上华盛顿国民、科罗拉多洛矶卯上亚利桑纳响尾蛇、波士顿红袜对战多伦多蓝鸟、巴尔的摩金莺与坦帕湾光芒之战，一共7场比赛延期。

© 2020 AFP