川普新罕布什尔州造势演说 痛批拜登智商低

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（法新社曼彻斯特28日电） 美国总统川普今天在新罕布什尔州发表选举造势演说，狠狠侮辱民主党总统候选人拜登（Joe Biden），批评他「智商低」，且几乎没有意识连自己还活着都不知道。

川普整场演说强化他的选战策略，将自己描绘成保卫美国、对抗社会主义骚乱的捍卫者。

昨晚川普在白宫的共和党全国代表大会发表演说，警告「拜登治理下的美国，没有人会安全」，他今天继续在演说中针对民主党人治理下的生活，发表大量夸张且不正确的描述。

川普向聚集在新罕布什尔州曼彻斯特（Manchester ）机场的群众表示，他确信自己会在11月3日总统选举胜选。

他对高呼口号的支持群众问道：「有人有任何疑虑吗？」

川普提到曾长年担任联邦参议员的前副总统拜登，「我会输给一个低智商的人。我不想这样。『爱困乔』（Sleepy Joe），我不想这样。这家伙连自己还活着都不知道」。

川普大致与昨天在白宫所言相同，声称会独力保护国家免受民主党无政府主义者的荼毒。

他再度表示，美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已经获得控制。疫情迄今夺走逾18万美国人性命。

「挡在美国人民和左翼暴徒之间的只有我们。如果你想从暴徒手中救回民主，你就必须投票打败一位糟糕至极的候选人。」

74岁的川普形容77岁的拜登「软弱」，且是「民主党派出历来最糟糕的候选人」。

川普也和以前一样，对终身信奉天主教的拜登做出不实指控，宣称拜登「反对上帝」。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP