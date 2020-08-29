巴西扩大强暴堕胎规定 强迫告知超音波可见胎儿

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（法新社里约热内卢28日电） 巴西政府今天扩大性侵受害者寻求堕胎的条件，其中一项规定是，医疗人员必须告知受害女性，她可以透过超音波看到胚胎或是胎儿。

巴西极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的卫生部公布新规，还包括不管受害女性意愿如何，遭性侵「一定要报案」，而且受害人一定要「钜细靡遗」告诉医师事发经过，以及她必须被「明确警告」，倘若没有证据证明，她会因诈欺或非法堕胎而遭到起诉。

巴西法令规定，只有3种情况下可以合法堕胎，即性侵怀孕、胎儿无脑症或危害母体健康。

即使是上述条件，对这个拉丁美洲最大国家的宗教团体来说都争议。巴西的保守派天主教和基督教福音派的势力庞大。

代理卫生部长帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）公告新规前，本月稍早1名10岁女孩遭叔叔性侵怀孕，却在家乡圣埃斯皮里图州（Espirito Santo）要求堕胎遭拒，引发国内激烈反弹。

这名女孩最后飞往东北部城市雷西夫（Recife）接受手术。医院外迎接她的是极右派活跃人士与政治人物激烈示威，因为一名极右派活跃人士擅自非法在网路上公告女孩身分与手术医院。

巴西政府这项新规一公告，立即引发支持堕胎团体反弹。

左派议员医师费加利（Jandira Feghali）在推特（Twitter）上写道：「我向国会提出一项法案企图挡下卫生部新法规，这项规定是合法堕胎的障碍，也对受害女性构成精神暴力。」

包括费加利在内等下议院16名议员，寄发连署信函给联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet），呼吁她介入以保障巴西妇女人权。

© 2020 AFP