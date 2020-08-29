武汉肺炎全球逾2479万例确诊 近84万人不治

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（法新社巴黎29日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间29日11时（台湾29日晚间7时），全球至少83万8271人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），至少2479万5760人染疫。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少1597万6700人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球28日通报新增5751人病殁、28万7081起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1177死）、印度（1021死）、巴西（855死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计18万1779人病故、591万8381例确诊，至少211万8367人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（11万9504人丧生、380万4803人染疫）、墨西哥（6万3164人丧生、58万5738人染疫）、印度（6万2550人丧生、346万3972人染疫）及英国（4万1486人丧生、33万1644人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有86人染疫丧命；其次依序为比利时（85人）、西班牙（62人）、英国（61人）及义大利（59人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计27万1686死、713万7854例确诊；欧洲累计21万4884死、389万8042例确诊；美国和加拿大累计19万924死、604万5739例确诊。

亚洲累计9万5137死、497万9953例确诊；中东地区累计3万5902死、147万4828例确诊；非洲累计2万9097死、123万662例确诊；大洋洲累计641死、2万8690例确诊。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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