法国里昂运钞车遭抢 被劫走3亿元

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（法新社里昂28日电） 法国东南部城市里昂今天发生运钞车抢案，数名武装抢匪攻击一辆装甲运钞车，劫走900万欧元（约新台币3.15亿元），所幸无人伤亡。

这起事件据信是法国自2009年以来金额最大的类似抢案，那年抢匪穆苏林（Toni Musulin）劫走1160万欧元，但警方后来寻回大部分金额。

在今天的抢案中，运钞车从里昂的法兰西银行（Bank of France）分行驶出，于当地时间早上9时左右遭数名武装抢匪攻击。

检方在声明中表示，运钞车属于鲁密斯（Loomis）保安公司，事发时车上人员都没有受伤，「但损失金额高达900万欧元」。检方还说：「抢匪犯案后立刻逃离现场。」

根据当地报导，两辆厢型车将运钞车前后包夹，抢匪威胁驾驶、抢走现金后，分别开着两辆车逃离现场，之后发现这两辆车遭遗弃焚毁。

鲁密斯执行长特雷希（Michel Tresch）告诉法新社：「这起大胆的攻击就发生在市中心。最重要的是，运钞人员安全脱身。」

鲁密斯工会成员说，3名护钞人员受到极度惊吓，将于31日接受心理医生的治疗。（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP