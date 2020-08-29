瑞典反伊斯兰分子焚烧可兰经 引发街头暴力抗议

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（法新社斯德哥尔摩28日电） 瑞典极端右翼群众今天聚集南部城市马尔默（Malmo），公然焚烧伊斯兰教经典「可兰经」，引发至少300人上街抗议，焚烧轮胎并朝警方投掷石块。

在此之前，瑞典当局阻止1名反穆斯林丹麦政治人物参加一场焚烧可兰经的集会。

根据警方和当地媒体报导，约300人聚集在马尔默街头，随着夜幕低垂，现场暴力情况加剧。

警方发言人向瑞典小报「快报」（Expressen）表示，这起示威活动与今天稍早极右翼群众焚烧可兰经有关。

丹麦极右派政党「强硬路线」（Hard Line）党魁帕鲁丹（Rasmus Paludan）原本计划前往马尔默，在反伊斯兰教活动现场演说。今天也是穆斯林每周五的主麻日聚礼。

但瑞典当局在帕鲁丹抵达前先发制人，宣布他已被禁止入境瑞典2年。帕鲁丹稍后在马尔默附近被捕。

马尔默警方发言人向法新社表示：「我们怀疑他将在瑞典境内犯法。他的行为也存有对社会构成威胁的风险。」

但帕鲁丹的支持者仍继续参加集会，3人因煽动种族仇恨遭逮捕。

帕鲁丹去年焚烧以培根包裹的可兰经，引起媒体注意。猪肉对穆斯林来说是不洁之物。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP