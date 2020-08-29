蒲亭矢言出兵白俄提供协助 欧盟呼吁勿干预内政

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（法新社柏林28日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）矢言会提供军事协助白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）后，欧洲联盟今天呼吁俄国不要干预白俄罗斯事务。

白俄罗斯爆发前所未见的大规模抗议，要求鲁卡申柯下台。欧盟各国外交首长在德国柏林讨论白俄罗斯政治危机时，白俄罗斯总统鲁卡申柯指控西方国家为了削弱俄国的势力，企图将他推翻。

在此同时，邻国乌克兰向面临政府镇压而逃亡的白俄罗斯人民提供庇护。乌克兰2014年发生血腥抗议，将自己亲俄的领导人赶下台。

8月9日的白俄罗斯总统大选官方结果显示，鲁卡申柯以约80%选票赢得连任，但欧盟不接受这个选举结果。欧盟以选举舞弊和暴力镇压抗议者为由，准备对白俄罗斯实施制裁。

鲁卡申柯常被称为「欧洲最后的独裁者」，抗议民众要他下台并重新选举的大规模示威已维持好几周。蒲亭昨天表示，他准备好派军队稳定白俄罗斯政局。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）说：「我听俄国说过好多次，这是白俄罗斯的内政，他们不希望外力介入。我想这番话也适用在他们身上。」

他还说：「只有白俄罗斯人民才能决定自己的未来。」他也呼吁俄国「尊重白俄罗斯人民的意愿和民主选择」。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP