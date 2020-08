警枪伤非裔男成瘫 华府万人示威抗议种族不公

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿28日电) 美国非裔男子布雷克日前遭白人警察连开7枪,造成半身不遂,掀起新一波席卷全国的抗议浪潮;数以万计示威群众今天涌上首都华府街头,要求结束种族不公和警察暴力执法。

抗议群众涌入华盛顿特区的国家广场(National Mall)参与大规模游行,以纪念美国民权斗士马丁.路德.金恩(Martin Luther King Jr)1963年8月28日发表历史性演说「我有一个梦」57周年。

这场示威名为「把你压住我们颈部的膝盖移开」(Get your knee off our necks),指的是美国非裔男子佛洛伊德(George Floyd)5月在明尼苏达州明尼阿波利斯市(Minneapolis)遭白人警察压颈致死,结果引发美国数十年来最广泛的社会动乱。

在佛洛伊德追悼会上致悼词的黑人民权运动领袖牧师夏普顿(Al Sharpton)告诉群众,是与美国展开「新对话」的时候了。

他说:「我们必须展开对话,谈谈种族主义、偏执、仇恨,以及你们为何能在我们哀求你们放我们一马时,将膝盖压在我们脖子上。」

佛洛伊德、布雷克(Jacob Blake)和26岁非裔女子泰勒(Breonna Taylor)的亲友强忍悲痛情绪,轮番上台对大批群众发言,台下观众则反覆呼喊受害者姓名作为回应。肯塔基州的路易维尔市(Louisville)警察3月展开缉毒行动时,使用不敲门搜索令破门闯入泰勒的公寓,开枪将她击毙。

布雷克的姊妹韦德曼(Letetra Widman)向群众喊话:「大家必须挺身而出,必须奋斗,但不是要制造暴力与乱象,而要自爱。」

金恩的儿子马丁.路德.金恩三世(Martin Luther King III)在林肯纪念堂(Lincoln Memorial)台阶发表演说,敦促美国人继续为平权奋斗,也别忘了不惜代价在11月总统大选投票,击败现任总统川普。

金恩三世顶着闷热高温,不时用手抹去额上的汗水,他告诉群众,「我们正朝着美国这条崎岖但正确的正义之路往前迈进一步」。

金恩三世的孙女、12岁的尤兰达(Yolanda King)也上台说话,她告诉全国年轻人,他们将成为「永远根除制度性种族主义的一代」。

成千上万人自黎明起便开始涌入活动现场,许多人携家带眷,受到疫情影响,人人都必须戴口罩,但由于人数过多,不得不放弃测量体温的措施。

在众人发表演说后,示威群众游行到附近的金恩纪念中心(Martin Luther King Jr. Memorial)。

46岁的非裔女子哈维(Karisha Harvey)高举一张海报,上头描绘的是哭泣的自由女神,怀里抱着裹在美国国旗内、嚎啕大哭的婴儿。

哈维告诉记者:「非来不可。」

与她同龄的白人好友史密斯(Cortney Smith)则说:「我已对每周听到有黑人在街头遭击毙的消息感到厌倦。」(译者:刘文瑜/核稿:曾依璇)

© 2020 AFP