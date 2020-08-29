警枪伤非裔男成瘫 华府万人示威抗议种族不公

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿28日电） 美国非裔男子布雷克日前遭白人警察连开7枪，造成半身不遂，掀起新一波席卷全国的抗议浪潮；数以万计示威群众今天涌上首都华府街头，要求结束种族不公和警察暴力执法。

抗议群众涌入华盛顿特区的国家广场（National Mall）参与大规模游行，以纪念美国民权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）1963年8月28日发表历史性演说「我有一个梦」57周年。

这场示威名为「把你压住我们颈部的膝盖移开」（Get your knee off our necks），指的是美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察压颈致死，结果引发美国数十年来最广泛的社会动乱。

在佛洛伊德追悼会上致悼词的黑人民权运动领袖牧师夏普顿（Al Sharpton）告诉群众，是与美国展开「新对话」的时候了。

他说：「我们必须展开对话，谈谈种族主义、偏执、仇恨，以及你们为何能在我们哀求你们放我们一马时，将膝盖压在我们脖子上。」

佛洛伊德、布雷克（Jacob Blake）和26岁非裔女子泰勒（Breonna Taylor）的亲友强忍悲痛情绪，轮番上台对大批群众发言，台下观众则反覆呼喊受害者姓名作为回应。肯塔基州的路易维尔市（Louisville）警察3月展开缉毒行动时，使用不敲门搜索令破门闯入泰勒的公寓，开枪将她击毙。

布雷克的姊妹韦德曼（Letetra Widman）向群众喊话：「大家必须挺身而出，必须奋斗，但不是要制造暴力与乱象，而要自爱。」

金恩的儿子马丁．路德．金恩三世（Martin Luther King III）在林肯纪念堂（Lincoln Memorial）台阶发表演说，敦促美国人继续为平权奋斗，也别忘了不惜代价在11月总统大选投票，击败现任总统川普。

金恩三世顶着闷热高温，不时用手抹去额上的汗水，他告诉群众，「我们正朝着美国这条崎岖但正确的正义之路往前迈进一步」。

金恩三世的孙女、12岁的尤兰达（Yolanda King）也上台说话，她告诉全国年轻人，他们将成为「永远根除制度性种族主义的一代」。

成千上万人自黎明起便开始涌入活动现场，许多人携家带眷，受到疫情影响，人人都必须戴口罩，但由于人数过多，不得不放弃测量体温的措施。

在众人发表演说后，示威群众游行到附近的金恩纪念中心（Martin Luther King Jr. Memorial）。

46岁的非裔女子哈维（Karisha Harvey）高举一张海报，上头描绘的是哭泣的自由女神，怀里抱着裹在美国国旗内、嚎啕大哭的婴儿。

哈维告诉记者：「非来不可。」

与她同龄的白人好友史密斯（Cortney Smith）则说：「我已对每周听到有黑人在街头遭击毙的消息感到厌倦。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP