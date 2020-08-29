黑豹主角查维克博斯曼结肠癌病逝 享年43

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（法新社洛杉矶28日电） 公关今天证实，漫威超级英雄电影「黑豹」（Black Panther）主角查维克博斯曼（Chadwick Boseman）因结肠癌病逝，享年43岁。

查维克博斯曼从未公开谈论他的病情，而且持续拍好莱坞大片。

他的社群媒体帐号上声明说：「查维克是真正的斗士，一路努力不懈，带给大家许多非常喜爱的电影。」

「从『黑白正义』（Marshall）到『誓血五人组』（Da 5 Bloods）、奥古斯特威尔森（August Wilson）的『雷尼大妈的黑臀』（Ma Rainey's Black Bottom，暂译）及其他多部作品，都是在无数的手术和化疗期间拍摄。演活『黑豹』中的国王帝查拉（King T'Challa），是他演艺生涯的一大荣幸。」

查维克博斯曼饰演帝查拉一角，最先出现在2016年电影「美国队长3：英雄内战」（Captain America: Civil War），他2年后再演出「黑豹」与「复仇者联盟3：无限之战」（Avengers: Infinity War），以及去年的「复仇者联盟4：终局之战」（Avengers: Endgame ）。

© 2020 AFP