NBA宣布29日恢复季后赛 承诺成立社会正义联盟

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（法新社华盛顿28日电） 美国警察枪击非裔男子布雷克事件引发体坛罢赛抗议潮，美国职篮NBA资方和球员今天达成协议，推动加强社会正义和种族平等措施计画，并宣布明天恢复季后赛。

联盟表示，明天排定第1场是密尔瓦基公鹿对上奥兰多魔术，第2场是奥克拉荷马雷霆与休士顿火箭之战，第3场是波特兰拓荒者对洛杉矶湖人。

这波罢赛潮始于公鹿26日拒绝上场与魔术打季后赛首轮第5战，以抗议威斯康辛州基诺沙市（Kenosha）发生警察从背后近距离对非裔男子布雷克（Jacob Blake）连开多枪一事。美国职棒MLB、美国职足MLS、美国女子职篮WNBA、北美职业冰球NHL及网坛等都有延赛声援的情况。

NBA总裁席佛（Adam Silver）今天稍早在与球员工会的联合声明中说，双方同意在多项承诺上携手合作，加强支持社会正义计画及促进种族平等。

席佛说：「联盟和球员都同意立即成立一个社会正义联盟。球员、总教练和球团主管代表将聚焦在广泛的议题，包括强化投票管道、促进公民参与，以及倡导有意义的警察和刑事司法改革。」

「在每个球团所属的城市及场馆，球团主管将持续与当地选举官员合作，将场馆设为2020年大选投票处，以便易受2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响的社区有安全的实体投票选项。」

「如果期限已过，球团主管将与当地选举官员合作，另寻选举相关场地，包括但不限于选民登记和选票接收委员会。」

© 2020 AFP