不满重油外泄污染环境 模里西斯数万人上街抗议

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（法新社路易港29日综合外电报导）日本散装货轮上个月在模里西斯外海触礁搁浅，大量重油外泄污染其秀丽印度洋沿岸，高达7万5000名模里西斯民众今天在首都路易港上街抗议，不满政府处理迟缓导致污染扩大。

日本散装货轮若潮号（MV Wakashio）于7月25日在模里西斯东南岸外海触礁搁浅，外泄逾1000吨重油等燃油至海面上，污染珊瑚礁、红树林并危害众多物种。

在若潮号断裂成两截后，较大部分船身被拖至深海处击沈，但较小部分船身仍搁浅在珊瑚礁上。

寻常老百姓洛雷特（Jean Bruneau Laurette）号召民众上街抗议，他已成为胆敢反对总理贾诺斯（Pravind Jugnauth）的众多英雄之一。

海洋安全专家洛雷特表示，模里西斯政府掩饰燃油外泄真相。他已提起诉讼，控告环境部。

法新社记者表示，高达7万5000名抗议群众聚集在首都路易港（Port Louis）市中心大教堂前广场上，这是40年来最大规模示威抗议。

许多抗议民众穿上代表哀悼的黑色服饰。在至少34头瓜头鲸在重油外泄地点附近被发现死亡或重病后，民众的愤怒沸腾到极点。

渔业部长莫杜（Sudheer Maudhoo）先前表示，它们（瓜头鲸）身上或呼吸系统内并无碳氢化合物残迹。

一名35岁抗议民众勒安（Jocelyne Leung）告诉法新社：「这场集会是要传达一项讯息，告诉总理贾诺斯，他搞砸了。」

反对党「三M党」（MMM）第2号人物甘尼斯（Ajay Gunness）表示：「这是公民示威抗议，首次聚集这么庞大群众。」

许多抗议民众手持国旗并高唱国歌，要求贾诺斯下台。

当局以及来自日本和英国的专家，仍在调查重油外泄对模里西斯造成生态损害的真正程度。岛国模里西斯的经济极度仰赖观光业。

模里西斯人口约130万，其中很多人靠观光业和渔业维生。

总理贾诺斯否认在处理燃油外泄事故上犯下任何失误。

© 2020 AFP