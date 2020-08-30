印度疫情升温 为救经济仍放宽封锁令

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（法新社新德里30日电） 印度今天通报，过去24小时新增7万8761起2019冠状病毒疾病病例，创下全球单日确诊新高纪录。虽然确诊和死亡案例持续激增，但当局苦于经济压力，昨天仍进一步放宽防疫封锁令。

目前印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊案例增速高居全球之冠，累计已逾350万例确诊，仅次于美国和巴西。印度已有超过6万3000人病故。

但印度政府同时面临开放经济的压力。自3月印度首度实施全国防疫限制令以来，已有数以百万计的民众失去工作。

印度内政部表示，下月起将开放100人以下的文化、娱乐、运动和政治活动，与会者须佩戴口罩、保持社交距离。

另外，各大城市的地铁服务将「分级」重启。之前孟买、新德里等巨型都市已深受冠状病毒冲击，现在规模较小的城市与乡村地区病例也激增。

政府的防疫新准则仍要求各级学校关闭，但学生如有必要，可自愿到校园与教师见面。

印度预计下月举行医学院和工学院入学考试，约200万名考生将出席应考，虽然学生集体请求延后考试，政府仍不同意。学生说他们害怕在考场染疫，但当局表示会实施特殊防疫措施。

印度政府也说，除了已通报出现群聚案例的「封锁区」，每个省分还可个别实施封锁令。近几周已有数个省分因病例增加，而实施更严格的防疫措施。

现在印度每天增加超过7万起病例，专家表示，拥有13亿人口的印度疫情要达到顶峰，可能还得等好几周。

© 2020 AFP