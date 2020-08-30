因疫情关半年 纽约大都会艺术博物馆重新开放

广告 继续浏览后续

（法新社纽约29日电） 开心高举双手、鼓掌、迫不及待地排队等买票，美国纽约大都会艺术博物馆今天重新开放，气氛一片欢欣。对许多纽约人而言，这是因疫情闷快6个月之后，生活逐渐回归正轨的迹象。

担任公关工作的39岁小姐史卡利（Michelle Scully）受访表示：「我是所有博物馆的大粉丝，很开心能来到这里。」

她告诉法新社：「这真的是这座城市的重大时刻，就像是生活回归正轨了。」

她说，纽约「是世界上最棒的城市，而我们人在这里，我们不会去任何地方，它会比以前更好」。

出生于加拿大的史卡利和数百人一起耐心排队，也遵守大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art）的新防疫规范：戴口罩、量体温、单向前进参观。

排队民众都掩不住喜悦，一名偕太太前来的34岁皇后区（Queens）居民马蒂内提（Chris Martinetti）说，夫妻俩5年前就是在这里邂逅，这里也是「我们最爱造访的地方」。

带着4岁和9岁女儿从邻州康乃狄克来朝圣的塞缪尔（Tracy-Ann Samuel）则说，她等不及要再被「美丽的艺术包围了」。

眼睁睁看着法国罗浮宫等欧洲多座博物馆陆续开放，大都会艺术博物馆几周来如坐针毡，因为在纽约染疫身亡人数超过2万3600人的情况下，博物馆迟迟无法获准开放，直到本周才有现代艺术博物馆（Museum of Modern Art, MoMA）打开大门，但容客数只能是平时的25%。

大都会艺术馆今天则只接受7000至1万人参观，比过去星期六动辄3至4万减少许多。预料接下来数个月都会维持这样的人数限制。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP