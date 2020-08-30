柏林驱散反防疫示威抗议 逮捕300人

广告 继续浏览后续

（法新社柏林29日电） 德国警方今天遏阻成千上万民众在柏林上街游行，抗议当局祭出的新型冠状病毒防疫限制措施，这也是当天欧洲各地不满防疫限制及强制戴口罩等的最大规模抗议活动。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）新增确诊病例不断攀升，欧洲各国开始加强防疫管控，同时试图避免采取今年稍前早的严苛防疫封锁措施。目前新型冠状病毒已在全球各地造成超过80万人不治。

全球各国政府正竭力重振遭疫情重击的经济，同时设法管理民众对新防疫限制和强制戴口罩等措施的不满。

在德国境内，约1万8000人齐聚柏林地标布兰登堡大门（Brandenburg Gate），由于很多人未遵守社交距离规范，警方祭出禁制令，阻止集会游行。

经过激烈法律攻防后，当局原本批准这场示威抗议。但警方表示，「尽管一再要求，大部分示威抗议者都未遵守社交距离规范。别无选择，只能驱散这场集会。」

警方做出宣布后，数千人持续示威抗议，高喊「抵抗」等口号，一小撮群众与警方爆发冲突，丢掷瓶罐和石块攻击警方，导致约300人被捕。

柏林内政厅长盖泽尔（Andreas Geisel）表示，约200人在俄罗斯大使馆前面被捕，但大部分被捕者其后已获释。

抗议民众挥舞德国国旗并高喊「梅克尔（总理）必须下台！」等口号。

43岁柏林居民史蒂芬（Stefan）表示：「我不是极端右翼的同路人，我来此是为了捍卫我们的基本自由。」

约1000名反口罩的抗议人士也聚集在瑞士苏黎世（Zurich），伦敦特拉法加广场（Trafalgar Square）也有类似规模的示威抗议，许多人手持自制横幅，上头写着「对强制疫苗接种说不！」、「口罩就是口套！」等。

确诊病例大幅攀升的法国首都巴黎，约有300人和平示威抗议，谴责政府决定强制在所有公共场所戴口罩。

一些抗议人士高举的标语牌写着「停止撒谎」，但警察很快就包围他们，对未戴口罩者开出135欧元（160美元）罚单。

一名社会学系学生表示：「并无科学证明在户外戴口罩有效。COVID-19不是那么危险，它主要是造成60岁以上长者丧命。」

© 2020 AFP