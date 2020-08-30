湖人双星合轰79分 淘汰拓荒者挺进季后赛次轮

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（法新社迈阿密29日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人戴维斯、詹姆斯今天共轰下79分，以131比122击败波特兰拓荒者，挺进季后赛次轮，相隔8年再度赢下系列赛，后续将与雷霆、火箭间胜方交手。

西区头号种子的湖人赛前在季后赛首轮系列赛取得3比1领先，今天与第8种子拓荒者进行第5战。

拓荒者今天开赛一度占上风，而湖人随后拉出一波13比0攻势反超，加上戴维斯（Anthony Davis）及詹姆斯单节各拿下10、12分，湖人首节以35比31领先。

拓荒者次节靠着「甜瓜」安东尼（Carmelo Anthony）、麦卡伦（CJ McCollum）、塞门斯（Anfernee Simons）轮番在外线开火，一度超前，湖人第3节外线火力升温，戴维斯、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）接力飙进三分球，湖人一度将差距拉开至双位数。

湖人带着8分领先进入决胜节，拓荒者展开反击，由中锋诺基奇（Jusuf Nurkic）开启8比0攻势，扳成100比100平手，而湖人卡鲁索（Alex Caruso）随后连续2次抄截，成功阻断拓荒者进攻，湖人再度发动16比3 攻势，让拓荒者无力追赶，最终湖人以9分差获胜。

湖人输掉季后赛首战后，以4连胜抢下季后赛次轮门票，后续将出战奥克拉荷马雷霆、休士顿火箭之间的胜方。

湖人戴维斯今天斩获全场最多的43分，外加9篮板、4助攻，而詹姆斯拿下36分、10篮板、10助攻，缴出大三元成绩。

拓荒者此役共5人得分双位数，麦卡伦贡献36分、6 篮板、7助攻，而安东尼发挥老将价值，拿下27分、7篮板。

© 2020 AFP