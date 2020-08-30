火箭3人得分达20大关 大胜雷霆季后赛首轮听牌

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（法新社奥兰多29日电） 美国职篮NBA休士顿火箭今天3人得分达20分，哈登更攻下全场最高31分，最终114比80大胜奥克拉荷马雷霆，，在季后赛首轮取得3比2「听牌」优势。

NBA西区季后赛首轮，第4种子火箭与第5种子雷霆在系列赛杀得难分难解，前4战打完，两队以2比2战成平手。例行赛尾声就出现伤势的火箭明星后卫「西河」卫斯布鲁克（Russell Westbrook），在季后赛前4战都高挂免战牌后，今天归队并先发出赛。

今天比赛开打后，哈登（James Harden）单节拿下11分，让火箭首节24比14领先。次节雷霆急起直追，在施洛德（Dennis Schroder）单节猛灌18分的带领下，把比分追至45比48。

下半场比赛，第3节火箭在哈登11分带领下，得分比雷霆多一倍，让火箭85比63要回两位数的12分领先，末节雷霆进攻持续低迷，最终火箭114比80获胜。

雷霆今天输球并不冤枉，整体投篮命中率仅3成15，三分球更是45投仅7中，命中率差到只有1成56。

火箭今天3人得分破十，哈登轰下全场最高31分，科温顿（Robert Covington）砍进个人在季后赛最多的6记三分球，攻下22分；高登（Eric Gordon）贡献20分。今年季后赛首度出赛的卫斯布鲁克，这场比赛手感不佳，包括三分球两次出手都落空在内，13投仅3中，有7分、7助攻、6篮板、1抄截的进帐。

这场比赛雷霆4人得分达两位数，其中以替补的施洛德攻下19分最高，保罗（Chris Paul）获得16分。亚当斯（Steven Adams）有12分、14篮板，替补的贝兹里（Darius Bazley）进帐10分、12篮板，两人都有「双十」成绩。

© 2020 AFP