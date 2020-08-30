疫情带动线上消费 零售业电商表现走扬

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（法新社巴黎30日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）为全球经济带来大震荡，传统大型零售业者因疫情裁员，有时候一砍就是数千人，相形之下，封锁限制措施却大幅推升了电子商务的表现。

根据全球市场研究顾问公司Kantar，国际电子商务仅在过去3个月就成长41%，与2020年迄今为止的22%成长相较，显示疫情大流行让民众转向线上购物。

英国马莎百货集团（Marks & Spencer）18日宣布要裁减7000名员工，数小时后，亚马逊就说它们要在美国雇用3500人，凸显了这种趋势。

英国最大的超市业者特易购（Tesco）也投注可观的资源在线上业务，表示将创造1万6000个固定工作机会，以应对强劲成长的线上活动。

那些已经在网路上从事大量活动的公司正在收获商务数位化的好处，亚马逊（Amazon）就是带头者，在这充满疫情挑战的年度，它们下半年的净利已经上调至2倍。

排在亚马逊后面的是德国线上流行品零售大咖Zalando，其活跃的基本客户群在2020年上半年成长20%，达到3400万人。

美国量贩店巨头沃尔玛公司（Walmart）虽然不只专注做网路，但也已经转移经营方向，自美国不断成长的虚拟商务中获利。沃尔玛第2季财报表现超过预估，主因电子销售成长97%。

© 2020 AFP