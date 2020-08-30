白俄罗斯撤销外媒记者证

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（法新社明斯克29日电） 反对派大型示威再起前夕，白俄罗斯当局今天撤销多家外国媒体的记者采访证，包括英国广播公司、路透社、法新社，都有记者被撤销采访证。

1994年开始掌权的白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）8月9日在争议中宣布胜选后，就面临空前的示威活动。鲁卡申柯宣称以8成得票率大获全胜，但在野党认为大选舞弊，本月共已发动两场大型抗议活动，现在更号召明天再度举行大规模抗争。

政府发言人葛雷兹（Anatoly Glaz）表示，是根据反恐单位建议，做出撤销外国记者采访证的决定。他未说明有多少记者受影响，但根据路透社（Reuters）报导，有17名记者采访证被撤销。

包括英国广播公司（BBC）、路透社、自由电台（Radio Liberty）都报导旗下数名记者的许可证遭撤销。

英国广播公司发言人证实旗下有2名在明斯克负责俄罗斯新闻的记者遭撤销采访证，立即生效。

英国广播公司表示：「我们以最强烈的语气谴责这种扼杀独立新闻的举动。我们呼吁白俄当局取消前令，让我们的记者继续做他们的工作。」

替法新社工作的白俄记者采访证也遭撤销。

法新社全球新闻主任齐特温（Phil Chetwynd）表示：「没人跟我们解释，我们不知道记者证为何被撤销。」

「我们呼吁当局恢复他们的采访证，让他们可以继续独立且中立地报导白俄罗斯的实际状况。」

© 2020 AFP