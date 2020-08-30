美网前哨战西南公开赛 乔科维奇逆转夺冠

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（法新社纽约29日电） 被认为是美网前哨战的西南公开赛（Western & Southern Open）决赛，网坛世界球王乔科维奇今天先丢1盘再连赶2盘，逆转击败罗尼奇夺冠。

塞尔维亚球星乔科维奇（Novak Djokovic），今天以1比6、6比3、6比4的比数击败加拿大好手罗尼奇（Milos Raonic），夺下他生涯第80座冠军，今年战绩累积23胜0败，对战罗尼奇的成绩提升到11胜0败。这也是乔科维奇生涯第35座ATP大师赛冠军，追平西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）保持的纪录。

苦于颈部伤势，乔科维奇今天这场比赛开打之初打得挣扎，首盘4度出现「双发失误」，让罗尼奇只花30分钟就拿下首盘。

但过去10次交手都获胜的乔科维奇很快重振旗鼓，靠第6局关键破发，以6比3拿下次盘扳平战局。

末盘乔科维奇虽先遭破发，陷入0比2落后，但在第3局、第5局回破对手发球局，连下4局的攻势逆转局势，以6比4拿下关键一盘，逆转夺冠。

因为紧接在西南公开赛之后，就是大满贯等级的美国网球公开赛，加上2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，做为防疫的一环，西南公开赛在美网比赛场地进行，试图降低球员在移动时产生的染疫风险。

© 2020 AFP