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（法新社纽约29日综合外电报导）日本女网名将大坂直美宣布，由于左腿后肌拉伤，今天登场的WTA西南公开赛（Western & Southern Open）决赛她已弃赛。

这意味，大坂直美预定迎战的白俄罗斯女将艾萨兰卡（Victoria Azarenka）不战而胜，轻松封后。

大坂表示：「很遗憾今天不得不因伤弃赛。」她仍预定31日晚在美国网球公开赛（US Open）首轮，迎战同胞选手土居美咲（Misaki Doi）。

大坂说：「昨天在第2盘抢七时，我拉伤了左后腿肌，昨晚并未如我所愿康复。」

大坂昨天在4强赛击败比利时好手梅丹斯（Elise Mertens）晋级决赛，预定29日迎战曾2度在澳洲公开赛封后的白俄女将艾萨兰卡。

大坂在日本出生，父亲是海地人，母亲是日本人。这位两座大满贯金杯得主26日发表声明指出，为了抗议29岁非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月23日在威斯康辛州基诺沙市（Kenosha）遭警察枪击受重伤，宣布退出西南公开赛女单4强赛。

但在世界女子职业网球协会（WTA）与世界职业网球协会（ATP）当局以布雷克遭枪击引发众怒为由，宣布将所有4强赛延后至28日比赛后，大坂又改变心意，决定继续打4强赛。

© 2020 AFP