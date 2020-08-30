NBA罢赛结束 公鹿4比1胜魔术闯季后赛次轮

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（法新社奥兰多29日电） 美国职篮NBA因为非裔男子遭警察枪击而出现球员罢赛的情况，比赛恢复进行后，密尔瓦基公鹿今天118比104击败奥兰多魔术获胜，系列赛4比1胜出晋级次轮。

非裔男子布雷克（Jacob Blake）日前在威斯康辛州基诺沙（Kenosha）遭警方枪击导致下半身瘫痪，NBA球员为此罢赛数日，以示抗议。季后赛首轮东区头号种子公鹿对上第8种子魔术的比赛因此延误。

这个系列赛，公鹿首战爆冷输球，但之后连赢3场将战情逆转，今天赛前，公鹿在系列赛取得3胜1负的「听牌」优势。

公鹿今天首节就取得领先，次节一举轰下41分，在上半场67比50领先，下半场持续追加领先优势，前3节打完仍以90比79领先。

末节魔术持续反扑，在福尼耶（Evan Fournier）砍进三分球后，颓势一度缩小至3分，但公鹿在威廉斯（Marvin Williams）的三分弹后，再将领先拉开到两位数，自此公鹿的领先从未低于6分，最终拿下胜利。

公鹿闯进次轮后，将对上东区第5种子热火。热火在首轮以4比0横扫第4种子印第安纳溜马晋级。

公鹿今天有6人得分达两位数，其中，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）抢下28分、17篮板，密道顿（Khris Middleton）获21分、10篮板，两人都缴出「双十」成绩，罗培兹（Brook Lopez）贡献16分。

魔术全队5人得分破十，以有22分、15篮板「双十」成绩的佛契维奇（Nikola Vucevic）表现最佳，福尼耶攻下18分。

© 2020 AFP