Nike宣布解约 内马尔要转投Puma？

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（法新社里约热内卢29日电） 耐吉公司（Nike）表示，已和28岁的巴西足球巨星内马尔（Neymar）解除长达15年的赞助合约。Nike从内马尔年仅13、才刚崭露头角之际，就与他签下长约。

Nike发言人贝尼狄克（Josh Benedek）在发给法新社的电邮中表示：「我可以证实内马尔不再是Nike的运动员。」但他并未多做说明。

媒体报导指出，内马尔正和Nike的德国对手彪马（Puma）洽谈合约。

根据巴西媒体UOL报导，内马尔和Nike在价码方面谈不拢，续约才会破局。报导还说，Nike和内马尔经纪人洽谈，数月前就出现问题。

内马尔团队未回覆记者询问；记者询问Puma是否正和内马尔洽谈签约，也尚未获得回覆。

内马尔效力的法国巴黎圣杰曼队（Paris Saint-Germain）最近才痛失欧洲冠军联赛（Champions League）冠军，惜败拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

2017年巴黎圣杰曼以2.22亿欧元的天价，把他从巴塞隆纳队（Barcelona）挖来，这至今仍是史上最高的转会费。

根据「富比世」（Forbes）杂志排名，内马尔是全球收入第7高的名人，今年包括代言在内，收入高达9550万美元。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP