了结卖压拖累 亚股止涨回跌

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（法新社香港31日电） 亚洲股市今天在投资人获利了结卖压拖累下大多收跌，未能守住美股创新高带动的盘初涨势。但在股市名人巴菲特投资日本5大公司逾5%股权激励下，东京股市逆势走高。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）27日宣布一项政策的调整，可能将利率维持在低点一段时间。鲍尔的演说带动美股28日收盘再创新高，也激励亚股盘初劲扬。但在投资人了结获利下，亚股未能守住盘初涨势，终场收跌。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes ）说：「在联邦资金利率维持在低点和中性水准，以及不强调通膨超标并聚焦在就业下，货币政策将会很长一段时间维持在高度提振经济状态下，这对股市是好消息。」

殷尼斯说，全球金融危机期间，联准会2007年中开始降息，8年多后才调升利率，如果要再度升息，可能也会一样久。

鲍尔的演说带动美股28日收盘再创新高，也激励亚股盘初劲扬。但在投资人了结获利下，亚股未能守住盘初涨势，终场收跌。

其中盘初涨幅都超过1%的香港股市和上海股市，终场下跌，前者收跌1%，后者收挫0.2%。首尔和台北股市跌幅都超过1%。

雪梨、孟买、雅加达和新加坡股市皆收黑。

日股一枝独秀，有「股神」之称的巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏哈萨威公司（Berkshire Hathaway）宣布，已经买进日本5大公司超过5%股权，激励日本商社类股股价大涨，推升大盘涨势。日经指数终场收涨1.1%。

纽西兰证券交易所（NZX）上周遭网路攻击，连续4 天暂停交易，今天再次遭骇，所幸股市交易并未因此受到影响，但威灵顿股市终场收跌1.3%。

证交所主管皮特森（Mark Peterson）表示，美国网路安全公司阿卡迈科技（Akamai Technologies）正在协助网路服务供应商Spark和纽西兰政府通讯安全局（GCSB）抵御骇客攻击 。

© 2020 AFP