印度控中国又在边境「挑衅」

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（法新社新德里31日电） 印度军方今天指控中国在印、中的喜马拉雅山区边界采取「挑衅」行动。事发地点靠近6月两军斗殴造成20名印度军人死亡处。

印度国防部透过声明表示，拉达克（Ladakh）东部29日晚间发生事端，但声明未指明两军是否爆发新的冲突。

声明写道，中国人民解放军部队在边境「发起军事行动挑衅，意图改变现状」；双方今天正在进行军事谈判。

印、中部队6月15日曾发生徒手搏斗事件，造成20名印度军人死亡。中方虽承认有人员伤亡，但未提供人数。

新德里与北京政府都把边境再陷紧张归咎于对方。两国在1962年爆发边境战争后，双方军队不时对峙。

6月冲突过后，中国与印度军队朝这个区域投入数以万计的兵力。双方虽举行军事和外交对谈来舒缓紧张情势，但谈判似已陷入僵局。

印度国防部今天的声明指出，中国部队「违反（舒缓边境紧张情势的）共识」。

「印度部队预先制止人民解放军在班公错湖（Pangong Tso Lake）南岸的行动，采取措施强化我方阵地，阻挠中国单方面改变实地现状的意图。」

「双方正在楚舒勒（Chushul）召开旅级指挥官会议以解决问题。」

© 2020 AFP