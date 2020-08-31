唐西奇孤掌难鸣 快艇雷纳德狂轰33分打落独行侠

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（法新社迈阿密30日电） 美国职篮NBA洛杉矶快艇今天在季后赛首轮第6战，以111比97击败达拉斯独行侠，收下次轮门票，快艇当家球星雷纳德发威，攻下全队最高33分，外加14篮板、5抄截和7助攻。

快艇今天与独行侠过招，「可爱」雷纳德（Kawhi Leonard）缴出漂亮成绩单，队友祖巴奇（Ivica Zubac）也贡献15分和11篮板，乔治（Paul George）缴出15分9篮板和7助攻，杰克森（Reggie Jackson）则贡献14分。

顺利晋级西区季后赛第2轮的快艇，将与犹他爵士、丹佛金块之间的胜方交手。

快艇首节以5分落后，但第2节开始加足马力，单节打出28比17优势，逆转战局，半场结束，便以57比51，反超独行侠6分。

到了下半场，快艇逐步拉开领先分差，杰克森在决胜节投进4颗三分球，快艇最终以14分优势击败独行侠，以4胜2败成绩晋级下一轮。

独行侠球星唐西奇（Luka Doncic）今天轰出全场最高38分，外加9助攻和9篮板，连续投进三分球的他在第3节攻下16分，在进入末节前，将比分拉进至74比85，可惜独木难支，无力挽救球队遭淘汰的命运。

独行侠球星芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）此役砍下16分，哈达威（Tim Hardaway Jr.）贡献10分。

唐西奇首节末准备上篮时，遭快艇前锋莫里斯（Marcus Morris Sr.）用力击中头部，引发浓浓火药味，莫里斯最终被吹二级恶意犯规遭驱逐出场。

独行侠大前锋波辛吉斯（Kristaps Porzingis）因膝伤高挂免战牌，连续缺阵3场比赛，少了波辛吉斯，独行侠想要击败快艇难上加难。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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