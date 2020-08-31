女神卡卡合体亚莉安娜 戴口罩飙唱Rain On Me气不喘

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（法新社纽约30日电） 美国乐坛年度盛事之一的MTV音乐录影带大奖颁奖典礼今天登场，流行乐坛天后女神卡卡（Lady Gaga）大放异彩，一系列抢眼服装搭配各种创意口罩，宛如她个人的华丽防疫时装秀。

入围9项提名的女神卡卡已抱走3项大奖，包括年度最佳艺人奖；流行歌手亚莉安娜（Ariana Grande）也不遑多让，同样获得9项提名。

时尚创意无极限的女神卡卡素有「百变天后」封号，这回端出充满异国风情的禽鸟装和鲜绿色缎面短袖礼服等浮夸造型，搭配各种搞怪客制化口罩。

女神卡卡在典礼期间推文说：「在戴口罩蔚为风潮前，我就已经戴上了防护面罩。」

女神卡卡除获颁年度最佳艺人奖，也抱回MTV特颁的荣誉大奖Tricon Award。

女神卡卡和亚莉安娜合作的Rain On Me，捧回年度歌曲和最佳组合等奖项。MTV音乐录影带大奖多数奖项是由粉丝投票决定。

亚莉安娜和加拿大歌手贾斯汀毕伯（Justin Bieber）推出的暖心抗疫合作单曲Stuck With U，则拿下最佳居家MV奖。

加拿大节奏蓝调歌手威肯（The Weeknd）以Blinding Lights一曲获颁最佳节奏蓝调歌曲奖。

韩国人气团体防弹少年团（BTS）首度在MTV音乐录影带大奖颁奖典礼登台演出，演唱新曲Dynamite，他们也不负众望，拿下最佳流行团体和最佳韩国艺人奖。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP