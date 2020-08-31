民调：美现役军人对川普竞选连任支持度低

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（法新社华盛顿31日电） 今天公布的最新民调结果显示，美国现役军人只有37.4%支持川普总统竞选连任，43.1%支持川普的民主党籍对手拜登（Joe Biden）。

由美国「军事时报」（Military Times）和雪城大学（Syracuse University）退伍军人与军眷研究所（Institute for Veterans and Military Families）进行的这项民调显示，受调者对川普观感不佳，有42%强烈反对川普，只有38%认同共和党籍的川普。

川普在这项民调的支持率较2019年12月的上次调查滑落，当时他还有42%支持率。

针对1018人进行的这项民调，时间在民主与共和两党近来召开全国代表大会之前。两党都在全代会陈述选民应支持各自候选人的理由。

川普曾夸耀军人对他高度支持，并吹捧自己增加了国防预算，不过这都因他和国防部领导阶层经常争执而打了折扣，包括他2019年12月将人望颇高的前国防部长马提斯（Jim Mattis）革职，同时他与现任部长艾斯培（Mark Esper）和参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）也有政策冲突。（译者：张佑之）

© 2020 AFP