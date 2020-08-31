法国1名高阶军官疑涉为俄刺探机密 已遭收押

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（法新社巴黎30日电） 法国当地媒体与法律消息人士今天指出，一名派驻北大西洋公约组织的法国高阶军官涉嫌为俄罗斯当间谍，已遭起诉并收押。

法国的「欧洲第一电台」（Europe 1）报导，涉案的法国军官是派驻北约在义大利的基地，涉嫌为俄国刺探机密。一名法律消息人士证实，这名涉案的法国军官派驻海外。

法国政府证实，他们正就「危害国家安全」调查一名高阶军官。法国国防部长帕利（Florence Parly）受访时说：「我能证实的是，一名高阶军官正为危害国家安全接受法律调查程序。」

帕利表示，法国当局已采取「所有必要保护措施」确保司法部门能在不破坏国家机密下执行调查工作；法国国防部表示，会就本案充分与司法单位配合。

法律消息人士透露，涉案军官因涉及「妨害国家基本利益向境外势力泄露情报」遭收押并起诉。起诉的犯行包括「向境外势力交付情资」、「意图为交付情资予境外势力而搜集妨害国家基本利益的资讯」、「危害国防机密」等。

「欧洲第一电台」披露，涉案人是派驻于北约义大利基地的一名中校，会讲俄语，在义国曾被看到与一名被确认是俄罗斯军事情报局（GRU）干员的人接触；据法国安全单位的说法，被告派驻的基地是在拿坡里，北约在义大利的主要单位都在当地。

被告是结束回国休假准备返回义大利时，遭法国国内情报总局（DGSI）逮捕，被收押在巴黎的看守所。

© 2020 AFP