波士顿民众街头抗议 反对强制学生接种流感疫苗

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（法新社波士顿30日电） 为缓和2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，美国麻州政府强制规定学生应注射流感疫苗；今天在波士顿街头，有数以百计民众抗议当局这项新规定。

美国东北部麻萨诸塞州（Massachusetts）于8月19日发布这道政令，成为全美第一个州府将季节性流感疫苗列入强制学生注射疫苗名单中；不过，基于宗教或健康理由，得以豁免于这项规定。

各级学校为疫情停课数个月后，目前麻州约有7成学区计划在秋季至少部分恢复上课。

示威者今天在州议会大楼外面和平集会，谴责他们所谓的个人权利受侵害，反对强制注射流感疫苗新规定。

抗议群众里有许多父母带着小孩，也包括一些专业医务助理人员代表，诸如脊椎指压治疗师李克勒（Carla Leclerc）等。

李克勒告诉法新社说：「我强烈反对强制流感疫苗注射和任何强制性措施，这应由父母作选择，以决定是否要给孩子注射疫苗，特别是流感疫苗，它甚至不安全、非必要且无效。」

美国政府几位高阶官员，包括疾病管制暨预防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）已敦促民众今年要注射季节性流感疫苗。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP