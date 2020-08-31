澳洲将对外国势力介入大学展开调查

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（法新社雪梨31日电） 正当澳洲社会对于中国影响力渗入的忧虑与日俱增之际，澳洲代理移民部长塔吉今天透露，澳洲国会情报和安全委员会将提案，对外国势力可能介入公立大学的情况展开调查。

这份提案的背景，是澳洲校园传出疑似中国影响力渗入的连串争议事件，包括大学资料遭骇客窃取、学校接受可疑捐款和批评北京人士遭恫吓。此外，澳中两国学者和科学家间的研究合作本质也受外界质疑。

身兼澳洲人口、城市和都市基础建设部长的塔吉（Alan Tudge）告诉天空新闻网（Sky News），外国势力介入澳洲的情况越来越严重，已达到「二战以来未见程度」，因此国会考虑展开的调查，是澳洲政府试图因应情势的最新行动。

澳洲政府不到一年前才就国内大学的研究合作、资安和国际伙伴关系等事项宣布新准则。坎培拉上周又宣布将争取新授权，以取消地方当局和外国所签订会威胁到澳洲国家利益的合约。这种庞大的权力将及于大学。

塔吉表示，国会准备展开的调查，会比先前对疑似外国势力介入的调查「更进一步」。他说：「我们有必要确定，及确保民众安心，我们的大学没有外国势力介入。」但他未提及调查是否针对中国。

澳洲媒体报导，澳洲内政部长杜登（Peter Dutton）昨天已致函国会情报和安全联合委员会（Parliament Joint Intelligence and Security Committee）主席海斯迪（Andrew Hastie），列出调查的职权范围。海斯迪是执政党国会议员，也经常公开批评中国。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP