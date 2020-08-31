美网如期开打 唯一台将庄吉生首轮止步

广告 继续浏览后续

（法新社纽约31日电） 在疫情严重威胁下，美国网球公开赛今天如期开打，但并不开放观众入场看球，同时因法国好手帕尔雷（Benoit Paire）赛前验出2019冠状病毒疾病（COVID－19）阳性反应，主办当局对某些选手加强了安全管理。

台湾唯一参赛的男网选手庄吉生出师不利，以6比2、6比4、4比6、1比6、0比2向阿根廷籍对手柯利亚（Federico Coria）称臣。

捷克籍女单第一种子普里斯科娃（Karolina Pliskova）以6比4、6比0轻取排名第145的乌克兰籍对手加里宁娜（Anhelina Kalinina）。

2016年在美网封后的德国女将柯贝（Angelique Kerber）经激战，以6比4、6比4直落二淘汰澳洲选手托米扬诺维奇（Ajila Tomljanovic）。

捷克第6种子克菲托娃（Petra Kvitova）以6比3、6比2拍下罗马尼亚籍对手贝古（Irina－Camelia Begu）。克菲托娃赛后承认，面对空荡荡的观众席打球，她花了一些时间才能适应。

帕尔雷在验出染疫后，已在昨天退赛，与他有接触的选手贾斯克（Richard Gasquet）、美拉德诺维奇（Kristina Mladenovic）和马纳里诺（Adrian Mannarino）等法国男女选手是否能继续参赛也不无疑问。

美国网球协会（US Tennis Association）证实，若干选手现已逐日接受病毒检测，而不是4天1次。（译者：张佑之）

© 2020 AFP