蒙特内哥罗选情紧绷 执政党面临在野党严峻挑战

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（法新社蒙特内哥罗波德里查30日电） 蒙特内哥罗今天举行国会大选，民调预测执政的「社会主义者民主党」（DPS）将以些微差距领先对手，但若在野党连成一气，恐使得DPS 30年来首度失去执政权。

出口民调显示，由蒙特内哥罗总统朱卡诺维奇（Milo Djukanovic）领导的社会主义者民主党只取得略高于1/3的选票，将是蒙特内哥罗独立以来最糟糕的选举结果。

如果主要的亲塞尔维亚在野党与另外两个反对阵营联手，就能将社会主义者民主党赶下台，为拥有62万人口的蒙特内哥罗带来政治大地震。

从1990年代南斯拉夫瓦解、2006年脱离塞尔维亚独立到2017年加入北大西洋公约组织（NATO），在朱卡诺维奇领导蒙特内哥罗之下，社会主义者民主党从未输过一场选举。

但在底气十足的右翼和亲塞尔维亚阵营希望与塞尔维亚和俄罗斯关系更密切之下，今年社会主义者民主党面临严峻挑战。

根据选举观察机构CeMI的部分计票结果，社会主义者民主党可望在国会81个席次中取得30席，亲塞尔维亚联盟「为了蒙特内哥罗的未来」（For the Future of Montenegro）可望拿下27席。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

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