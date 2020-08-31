遭澳洲拒5G门外 华为提前结束橄榄球队赞助合约

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（法新社雪梨31日电） 华为遭澳洲拒于5G门外之后，这家四面楚歌的中国电信商今天以「负面商业环境」为由，宣布提前结束与澳洲橄榄球联盟球队坎培拉奇袭队（Canberra Raiders）的赞助合约。

坎培拉奇袭队是华为在全球第一个大型运动赞助对象，赞助关系已近10年，球队的球具正面都印有华为标志和公司名称。

但华为今天发声明指出，「持续负面的商业环境，对我们计画中的营收流带来的冲击远比最初预期还大」，因此决定提前一年结束合约。

华为澳洲分公司公共事务部门主管密契尔（Jeremy Mitchell）表示：「很遗憾合约是以这种方式结束，但我们非常自豪，能在这个伟大的全国橄榄球联赛（NRL）扮演这个卑微的角色。」

「我们近十年来身为奇袭队主要赞助商，是澳洲体坛最值得称道的成功事迹之一，很难过赞助要就此告终。」

2018年澳洲以华为可能和北京政府有关系为由禁止华为参与5G建设之后，中澳关系急转直下。今年，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）加入美国呼吁，要求针对爆发于中国武汉的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情进行独立调查，中澳关系再遭打击。

华为仍会维持对奇袭队的参与，公司标志会移到球衣背面，也保有在坎培拉华为奇袭队训练中心（Huawei Raiders Training Centre）的命名权，因为「这是我们技术的重要展示」。

密契尔表示，华为被禁止参与5G之后，「我们勉强找到了持续赞助的财源，但我们现在已无法再继续赞助」。

© 2020 AFP