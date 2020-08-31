黎巴嫩任命新总理 承诺尽速展开改革

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（法新社贝鲁特31日电） 黎巴嫩总统府今天宣布，任命驻德国大使阿迪布担任新总理。阿迪布随后表示，他将尽速组新政府并启动改革，以寻求国际货币基金（IMF）金援，协助国家度过贝鲁特大爆炸危机。

阿迪布（Mustapha Adib）抵达位于首都贝鲁特（Beirut）附近城市巴达（Baabda）的总统府，并会见总统奥恩（Michel Aoun）和国会议长柏瑞（Nabih Berri）后，黎巴嫩总统府发表电视声明宣布任命消息。

48岁的阿迪布随后发表电视演说表示：「有必要以最快速度组成政府，并立即展开改革行动，从与国际货币基金（IMF）达成协议开始。」

一名法新社特派员稍晚见到阿迪布戴口罩巡视贝鲁特的杰梅泽区（Gemmayzeh），这个区在本月4日发生的大爆炸受到重创。记者听到他对一位居民说：「你们要相信我。」

阿迪布还会见在重灾区带领纾困行动的志工，并告诉他们，政府将和他们一同努力重建贝鲁特。爆炸发生至今，尚无其他黎巴嫩高层官员访问过港口爆炸地附近区域。

黎巴嫩在大爆炸前已深陷1990年内战结束以来最严重经济危机。当局今年5月开始和国际货币基金展开金援协商，但谈判几无进展，已有3名黎巴嫩政府协商团队成员因不满当局处理危机方式而辞职。

贝鲁特大爆炸造成180多人死亡，首都多个地区沦为一片荒废，令黎巴嫩的经济危机加深。原总理狄亚布（Hassan Diab）也在10日宣布内阁总辞，负起责任。

根据世界银行（World Bank）估计，贝鲁特大爆炸造成最高达46亿美元（约新台币1351亿元）的财物损失，对经济活动的冲击则可能达到35亿美元（约新台币1028亿元）。

阿迪布在今天演说中表示，现在已经没有时间来空谈承诺和愿望，而是应该尽速启动国际社会长久以来要求的改革。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP